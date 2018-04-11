Büyükşehir’e zarar salvosu

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Belediye Meclisi'nin nisan ayı ilk oturumunda görüşülen denetim raporuna, AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan tarafından şerh konuldu. Şerh raporunu meclise yazılı olarak sunan Doğan; kentsel dönüşümden trafik sorununa, belediye otoparklarından opera binasına kadar birçok konuda eleştirilerini sıraladı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Taşıt Altgeçidi projesi için iki kez ihaleye çıkıldığını ve bir kez de keşif artışına gidildiğini belirten Doğan'ın şerh raporunda şu ifadeler yer aldı: "36 milyon 475 bin 519 liraya mal olması beklenen projenin toplam maliyeti de 91 milyon 467 bin 653 lira olmuştur. Yaklaşık üç katına mal edilen bu proje öncesinde yapılan maliyet hesaplaması da hatalı olduğu gibi söz konusu yatırıma benzer çalışmaların iyi şekilde incelenmediği, zemin etütlerinin yetersiz yapıldığı, bahsi geçen gerekçeler nedeniyle yani belediyeden kaynaklı bu hatalar yüzünden de mali zarara yol açtığı gözlenmektedir." Raporda ayrıca belediye şirketlerinin zarar ettiği ve bu şirketlere ilave bütçeler ayrıldığı görüşüne de yer verildi. AK Partili Doğan'ın eleştirdiği bir diğer konu ise kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için belirlediği bütçedeki 16 milyon 908 bin liralık kaynağın yetersiz olduğunu savunan Doğan, bu kaynağın da etkin şekilde kullanılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.