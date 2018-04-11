Çile başlıyor

İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılı aşkın bir süredir devam eden Konak Tramvay Projesi çalışmalarının kent merkezinde yarattığı keşmekeş sürerken Büyükşehir, Kemeraltı ve çevresi atık su ve yağmur suyu kuşaklama projesi kapsamında Konak'taki eski Sümerbank önünde çalışmalara başladı. Altyapı çalışması kapsamında Eski Sümerbank önü kazılırken çalışmaların önümüzdeki günlerde araç trafiğinin yoğun olduğu Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Eşrefpaşa Caddesine da içine alacak şekilde genişleyeceği öğrenildi. 20 Aralık'ta gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi ocak ayı sonunda yapıldı. İlk etapta firma çalışmalarına Merkez Bankası'nın denize bakan kısmında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparktan başladı. Terfi merkezi inşaatı için otopark araç girişine kapatıldı. 13 milyon 882 bin liraya mal olacak ve 360 gün sürecek altyapı çalışması kapsamında önümüzdeki günlerde Saat kulesinin bulunduğu ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Konak Meydanı da kazılardan nasibini alacak. Proje kapsamında terfi merkezinin yanı sıra 5 bin 100 metre uzunluğunda kuşaklama hattı inşa edilecek. Etap etap yürütülecek olan çalışmalar 1 yılda tamamlanacak. Zaten Konak tramvayı nedeniyle sıkıntılı olan kent merkezindeki trafik yoğunluğu çalışmaların yapılacağı cadde ve bulvarlarda daha da artacak. KEMERALTI'YA DA GİRECEK
Yine aynı ihale kapsamında Büyükşehir, yaklaşık 9 bin esnafın bulunduğu Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hatlarını da yenileyecek. Çalışmalar tarihi çarşının ana omurgasını oluşturan Anafartalar Caddesinden başlayıp sırasıyla Kestane Pazarı, Kestelli ve Hisar önünü izleyerek tüm ara sokaklara yayılacak. Kent içinde adeta kördüğüm olan araç trafiğinden kaçıp alış veriş yapmak isteyen vatandaş bu sefer de tarihi çarşıdaki kazı çalışmaları nedeniyle zor anlar yaşayabilecek. Kışın sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle çamurdan olumsuz yönde etkilenen kentli, yazın da yine kent merkezinde yürütülecek altyapı çalışması nedeniyle esen rüzgarında etkisiyle kazılı yerlerden kalkan toz topraktan olumsuz yönde etkilenecek.