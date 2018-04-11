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li çocuklar şenlikte buluştu

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Denizlili çocuklar şenlikte buluştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Türkiye'nin en büyük çocuk şenliği ilçelerde başladı. İlk olarak Beyağaç, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Çivril, Çal, Bekilli, Baklan ve Çameli ilçesinde eğitim gören ilkokul çağındaki çocukların katıldığı şenlik heyecanın ve coşkunun adresi oldu. İlköğretim çağındaki çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte çocuklar animatörler eşliğinde gönüllerince eğlendi. Şenliğe ilk olarak ilçelerde başladıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çocuklarımızın dolu dolu bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Onlar bizim hazinemiz geleceğe giden güzelliklerimiz olmaya devam edecek" dedi. Şenliğe toplam 60 bin çocuğun katılması bekleniyor.
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Denizlili çocuklar şenlikte buluştu
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