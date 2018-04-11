Denizlili çocuklar şenlikte buluştu

Denizli
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
bu yıl 7.'si
düzenlenen
Türkiye'nin
en büyük
çocuk şenliği
ilçelerde başladı.
İlk olarak
Beyağaç,
Babadağ, Bozkurt, Çardak, Çivril, Çal, Bekilli,
Baklan ve Çameli ilçesinde eğitim gören
ilkokul çağındaki çocukların katıldığı şenlik
heyecanın ve coşkunun adresi oldu. İlköğretim
çağındaki çocuklara eğlenceli bir gün
yaşatmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir
Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte çocuklar
animatörler eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Şenliğe ilk olarak ilçelerde başladıklarını
belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan, "Çocuklarımızın dolu dolu bir
gün geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızı
geleceğe hazırlayacağız. Onlar bizim hazinemiz
geleceğe giden güzelliklerimiz olmaya
devam edecek" dedi. Şenliğe toplam 60 bin
çocuğun katılması bekleniyor.