EÜ’de 30 yılda 20 bin tüp bebek doğdu

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın ilk tüp bebeği olan Louise Brown, 1978 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Dünyada tüp bebek gelişmeleri büyük bir hızla sürerken, Türkiye de bu gelişmelerin gerisinde kalmadı. Bebek sahibi olamayanların başlıca umudu olan tüp bebek tedavisinin Türkiye'deki tarihsel yolculuğu 1988'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde başladı. Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ve Prof. Dr. Erol Tavmergen'in çalışmalarıyla, Türkiye'de ilk tüp bebek merkezi 1988 yılında açıldı. 18 Nisan 1989 yılında ise Prof. Dr. Erol Tavmergen, Ege Üniversitesi Aile Planlaması-İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Türkiye'deki ilk tüp bebek uygulamasını gerçekleştirdi ve Türkiye'nin ilk tüp bebeği dünyaya geldi. Avrupa'nın 10 yıl gerisinden tüp bebek uygulamasına başlayan Türkiye, bu alanda yaşanan gelişmeler sayesinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile boy ölçüşüyor.Prof. Dr. Tavmergen, "Tam 30 senede yaklaşık 20 bini aşkın çocuk, merkezimizdeki faaliyetler sonucu dünyaya gelmiş oldu" dedi.