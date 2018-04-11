Gülmeyi unuttular

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta Ege takımları deyim yerindeyse cehennemi yaşadı. Süper Lig'de Göztepe, konuk olduğu Beşiktaş'a farklı mağlup olurken, Teleset Mobilya Akhisarspor ise, Alanyaspor'a karşı kötü oyunuyla kaybetti. TFF 1. Lig'de ise Süper Lig'e direkt çıkma hayalleri kuran Altınordu, Ümraniyespor'a mağlup oldu ve yeni hedefini Play-Off olarak belirledi. Ege derbisinde Denizli
spor'u ağırlayan Balıkesir
spor kazanmayı bildi. Çok değerli bir 3 puanı hanesine yazdıran Bal-Kes, Play-Off için umut tazeledi. Ligden düşmesi kesinleşen Manisa
spor ise Adana deplasmanında rakibine karşı direndi, ancak son dakikalarda yediği golle mağlup oldu. Spor Masasında, Gizem Yılmazer sordu, Lebip Timor ile Serhan Çifdalöz takımları mercek altına aldı. Gizem Yılmazer: Göztepe, Beşiktaş'a neden farklı kaybetti?
- Lebip Timor:
Ligin ikinci yarısındaki deplasman karnesi kötü. Buna rağmen İstanbul'da iyi başladılar maça. Daha maçın başında Demba Ba, bom boş durumda golü atsa farklı bir maç olurdu. 70'te Halil farkı ikiye indirdi, 72'de Demba Ba'nın şutu direkten döndü. Tam oyuna ortak olurken 78'te Rotman adeta kendini zorla oyundan attırınca maç orada bitti.
- Serhan Çifdalöz:
Beşiktaş'a karşı belki de bugüne kadar hiçbir takımın bulamadığı pozisyonları buldular ama tek golden fazlasını bulamadılar. Hem acele top kullandılar, hem de çıkarken çok top kaybettiler. Halil'ın golü ile oyunu dengelemişken gereksiz bir kırmızı kart maçı farka götürdü. Demba Ba'nın ıslıklanması, Selçuk'un oyundan çıkarken gösterdiği tepki bence maçın önüne geçti. Gizem: Teleset Mobilya Akhisarspor nerede yanlış yaptı?
- Lebip:
Alanyaspor'un baskılı oyunu karşısında oyunu tutamadılar. Hücuma çıktıklarında da Muğdat ve Seleznov çok yalnız kaldı. Düşme barajının 6 puan üstündeler. Bir an önce puan alıp takımın rahatlaması lazım. Aksi halde son haftalarda baskı yaşarlar.
- Serhan:
Kaybederken bile rakibine kafa tutan bir Akhisar'ı arar olduk. İç sahada Beşiktaş ve Galatasaray ile oynayacaklar. Zor bir fikstür. Beşiktaş maçından puan çıkarırlarsa, bu moral olarak ta gelecek haftalara olumlu yansır. Gizem: Altınordu'da alınan yenilgi hedefleri değiştirir mi?
- Lebip:
Tam havaya girmişken bu yenilgi iyi olmadı. Hataların kurbanı oldular. Suat Aslanboğa, Ümraniyespor'un aşırı sertliğine seyirci kaldı. İlk 6 şansları devam ediyor. Kazanmış olsalardı ilk 2 adına farklı şeyler konuşacaktık.
- Serhan:
Kerim Avcı'nın maçtan önce sakatlanması büyük şanssızlıktı. Sonradan oyuna girdi ama etkili olamadı. Rakibin kaçırdığı penaltı kırılma noktası olabilirdi ama bunu değerlendiremediler. En azından 1 puanı koruyabilirlerdi. Gizem: Denizlispor'u yenen Balıkesir'in, ilk 6 şansı var mı?
- Lebip:
Balıkesir son iki haftada 2 zor maçı kazanarak bir anda 7. sıraya çıktı. Bu maçta oyun olarak iyi oynamasalar da istediklerini aldılar ve yeniden umutlandılar. Ancak böylesine önemli bir maçta bin 200 seyircinin olmasını yadırgadım.
- Serhan:
Denizlispor en azından 1 puanı hak ettiği bir maçı yenik bitirdi ve Eskişehirspor'un da kaybettiği bir haftada büyük bir kısmeti tepti. Balıkesirspor skoru korumasını bildi. Denizlispor'a geniş alan bırakmadılar. Gizem: Manisaspor'un mücadelesini nasıl buldunuz?
- Lebip:
Geçen hafta küme düştüler. Adanademirspor deplasmanında öne geçtiler ama son dakikalarda yedikleri golle mağlup oldular. Bu ortamda sahaya çıkan tüm takımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Gizem: Karşıyaka mağlubiyeti Altay'a pahalıya patlar mı?
- Lebip:
Karşıyaka haklı bir galibiyet aldı. Galibiyet belki ligde kalmalarına yetmez ama Altay'ın kaybetmesi belki de şampiyonluğu etkileyecek.