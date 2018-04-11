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İlkokul öğrencilerinden polislere pastalı kutlama

’nın ndeki 1/C sınıfı öğrencileri nın 173’üncü kuruluş yılı ve sı etkinlikleri kapsamında Denetleme İstasyonuna ziyaret etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:08
İlkokul öğrencilerinden polislere pastalı kutlama

Okul Müdürü Mehmet Turan Kardeş ve sınıf öğretmenleri Dilek Oyar ile birlikte İstasyonuna ziyaret eden minik öğrenciler, polislerin haftasını kutlayıp, polislerle birlikte pasta kesti. Minik öğrenciler daha sonra Denetleme İstasyon Vekili öncülüğünde trafik istasyon merkezini gezdi.

Taştan, minik öğrencileri, istasyon ve görevleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Taştan, öğrencilere teşekkür etti.

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İlkokul öğrencilerinden polislere pastalı kutlama
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