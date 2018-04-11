İlkokul öğrencilerinden polislere pastalı kutlama

Okul Müdürü Mehmet Turan Kardeş ve sınıf öğretmenleri Dilek Oyar ile birlikte Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna ziyaret eden minik öğrenciler, polislerin haftasını kutlayıp, polislerle birlikte pasta kesti. Minik öğrenciler daha sonra Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Vekili Samet Taştan öncülüğünde trafik istasyon merkezini gezdi.

Taştan, minik öğrencileri, istasyon ve görevleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Taştan, öğrencilere teşekkür etti.

