İZTO’da ilk tur Özgener’in

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Odası (İZTO) üyeleri 429 komite ve 175 meclis üyesini belirledi. Mevcut başkan Ekrem Demirtaş 13. İçecek Grubu'ndan, rakibi Mahmut Özgener ise 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'ndan meclis üyesi olmayı başardı. Meclis üyelerinden edinilen bilgiye göre 79 meslek komitesinden 56'sını Mahmut Özgener'in desteklediği listeler kazandı. Sonuçların netleşmesinin ardından Özgener tarafı büyük sevinç ve coşku yaşadı. Özgener, "Bu yarış daha bitmedi ben daha başkan seçilmedim. Şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız" dedi.Demirtaş ise "Sonuçların 2013 seçimlerinden farkı yok. Cumartesi günü benim için yine zor olmayan bir seçim olacak" diye konuştu.