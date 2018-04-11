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Kendini evine kilitleyen ı ve erleri dışarı çıkattı

’nın Tavşanlı ilçesinde yalnız yaşadığı evden dışarı çıkmayarak kendini içeriye kilitleyen yaklaşık 60 yaşlarındaki kadın, , ve 112 Acil Servisi ekiplerinin birlikte yaptığı çalışma sonrasında dışarı çıkarılarak hastaneye götürüldü.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:20
Kendini evine kilitleyen yaşlı kadını polis ve itfaiye erleri dışarı çıkattı

Edinilen bilgiye göre Durak Mahallesi Domaniç caddesi üzerinde ikamet eden 60 yaşlarındaki N. Ç.'den uzun süre haber alınamaması üzerine şehir dışındaki yakınlarına, emniyet ve ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve ekipleri tarafından merdivenli araç ile ın oturduğu üçüncü kattaki evinin penceresinden ekipler eve girdi. Herhangi tıbbı müdahale yapılabilmesi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı.

Yaşlı kadın evin içeriden kapısı açılarak çıkarıldı ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, N. Ç.'yi iyi bir şekilde gören yakınları rahat bir nefes aldı.

Durak Mahallesi Muhtarı Bilal Çırak, "Amerika'da doktora yapmış bir komşumuzdu. Kendisinden haber alamadığımız için yakınlarına haber verdik. Daha sonra mahkeme kararı ile evine girilerek çıkarıldı ve kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Çok şükür iyi durumda" dedi.

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Kendini evine kilitleyen yaşlı kadını polis ve itfaiye erleri dışarı çıkattı
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