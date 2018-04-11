Köyde giyim kursu sergisi açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Projesi çerçevesinde Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen serginin açılışını İlçe Kaymakamı Gürsel Temurci tarafından gerçekleştirildi.

Açılış töreninde değerlendirmelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "Pazarlar'da yılsonu etkinlikleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler açıyoruz. Kurslarımız son derece güzel geçti. Biz bundan dolayı gururlandık. Çünkü çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bugün de el emeği eserlerin sergileneceği bir sergimizin açılışındayız. Sofular köyünde açmış olduğumuz giyim kursumuz meyvelerini verdi. Giyim öğretmenimiz Hatice Polat'ın koordinasyonunda kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan sergimiz büyük ilgi gördü. Emeği geçen kursiyerleri de kutluyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Gürsel Temurci ise, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sergimizde büyük el emekleri var. Sergideki ürünlerin hepsi birbirinden güzel" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların akabinde serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergideki ürünleri tek tek inceleyen protokol üyelerine ürünler hakkında bilgi verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi çerçevesinde Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen serginin açılışına Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, daire amirleri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

