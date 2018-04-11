Kursiyerler baharın gelişini kutladı

Halk Eğitim Merkezi binası toplantı salonunda bir araya gelen kursiyerler, sınıfların kaynaşması adına güzel bir etkinlik yaptılar. Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyemizde devam eden kurslarımızın kursiyerleri baharın gelişini düzenledikleri etkinlikle kutladılar. Nakış Öğretmenimiz Mükerrem Selçuker ve Giyim Öğretmenimiz Münevver Çankaya böyle etkinlilkerin kurumumuz bünyesinde çeşitli alanlarda kurs gören öğrencilerimizi ve bizleri motive etmesi nedeniyle mutlu olduklarını belirttiler'' dedi.

Kılıçarslan, '' Bu etkinliklerle öğrencilerimiz motive oluyor. Yapılan işlerin kalitesinin ve çalışma isteğinin arttığını görüyoruz. Öğretmenlerimizi bu birlik ve beraberliği sağladıkları için kutluyorum'' diye konuştu.