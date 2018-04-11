Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kursiyerler baharın gelişini kutladı

ler ın gelişini kutladı

'nın Aslanapa ilçesinde Bünyesinde açılan kurlara katılan ler ın gelişini hep birlikte kutladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:02
Kursiyerler baharın gelişini kutladı

binası toplantı salonunda bir araya gelen ler, sınıfların kaynaşması adına güzel bir etkinlik yaptılar. Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyemizde devam eden kurslarımızın kursiyerleri ın gelişini düzenledikleri etkinlikle kutladılar. Nakış Öğretmenimiz Mükerrem Selçuker ve Giyim Öğretmenimiz Münevver Çankaya böyle etkinlilkerin kurumumuz bünyesinde çeşitli alanlarda kurs gören öğrencilerimizi ve bizleri motive etmesi nedeniyle mutlu olduklarını belirttiler'' dedi.

Kılıçarslan, '' Bu etkinliklerle öğrencilerimiz motive oluyor. Yapılan işlerin kalitesinin ve çalışma isteğinin arttığını görüyoruz. Öğretmenlerimizi bu birlik ve beraberliği sağladıkları için kutluyorum'' diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kursiyerler baharın gelişini kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN