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Kursiyerler ın gelişini kutladı

'nın Aslanapa ilçesinde Bünyesinde açılan kurlara katılan kursiyerler ın gelişini hep birlikte kutladı.Halk Eğitim Merkezi binası toplantı salonunda bir araya gelen kursiyerler, sınıfların kaynaşması adına güzel bir etkinlik yaptılar.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:04
Kursiyerler baharın gelişini kutladı

Aslanapa Müdürü , yaptığı açıklamada, ''Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyemizde devam eden kurslarımızın kursiyerleri ın gelişini düzenledikleri etkinlikle kutladılar. Nakış Öğretmenimiz Mükerrem Selçuker ve Giyim Öğretmenimiz Münevver Çankaya böyle etkinlilkerin kurumumuz bünyesinde çeşitli alanlarda kurs gören öğrencilerimizi ve bizleri motive etmesi nedeniyle mutlu olduklarını belirttiler'' dedi.

Kılıçarslan, '' Bu etkinliklerle öğrencilerimiz motive oluyor. Yapılan işlerin kalitesinin ve çalışma isteğinin arttığını görüyoruz. Öğretmenlerimizi bu birlik ve beraberliği sağladıkları için kutluyorum'' diye konuştu.

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Kursiyerler baharın gelişini kutladı
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