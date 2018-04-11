Kütahya'da şiir ve türkü gecesi

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AK parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, DPÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda farklı yörelere ait türküleri yorumlayan ve şiirler okuyan, folklor gösterileri sunan sağlıkçılar davetlilerden büyük beğeni aldı.Vali Ahmet Hamdi Nayir, programın sonunda sanatçıları tebrik ederek plaketlerini verdi.

Şifa-i Nağme Kahramanlık Şiir ve Türkü Gecesi plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.