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'da şiir ve türkü gecesi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Polis Haftası ile sağlıkta birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla ' ve Türkü Gecesi' düzenlendi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:09
Kütahya'da şiir ve türkü gecesi

Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Vali , Başkanı , Tavşanlı Kaymakamı , AK parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, DPÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. , bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda farklı yörelere ait türküleri yorumlayan ve şiirler okuyan, folklor gösterileri sunan sağlıkçılar davetlilerden büyük beğeni aldı.Vali Ahmet Hamdi Nayir, programın sonunda sanatçıları tebrik ederek plaketlerini verdi.

ve Türkü Gecesi plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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Kütahya'da şiir ve türkü gecesi
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