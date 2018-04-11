Manisa'da 'Koşabiliyorken koş' projesi başladı

Vatandaşların bilinçli ve uygulamalı bir şekilde spor yapabilmeleri için çalışan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili 60'a yakın antrenörü görevlendirdi.

Sporun insan hayatındaki önemini vurgulayan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde başlattığı sağlık projesi olan ''Koşabiliyorken Koş'' projesi Manisa'da da hayata geçti. Proje kapsamında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 60'a yakın antrenör görevlendirdi. Laleli yürüyüş parkı ve Gençlik Parkı ile başlayan proje, yoğun talep üzerine genişlemeye başladı. Kent park ve İngolstadt bulvarı koşu pistlerini de projeye dahil eden Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, birçok spor salonunu da vatandaşlara açmış durumda. "Spor yapamayan Manisalı kalmasın" sloganıyla aralıksız çalıştıklarını dile getiren Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ''Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzce başlatılan bu önemli projeyi Manisa'mız için de faydalı hale getirmek için çalışmalarımız hızlanmış durumda. Şehrimizin her noktasındaki spor alanlarını faaliyete geçiriyoruz. Bünyemizde bulunan antrenörler eşliğinde, hemşerilerimiz spor yaparken daha bilinçli olacaklar. En azından spor yapmadan önce uygulanacak olan ısınma hareketlerini öğrenecek olan halkımız, sonrasında daha çok bilgi sahibi olarak spor hayatına devam edebilecek. Bu projenin amacı, sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının arttırılması, çocuk ve gençlerimizin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşımızın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımının sağlanmasıdır. Gün geçtikçe vatandaşlarımız tarafından aldığımız olumlu tepkiler doğrultusunda çemberi genişleterek devam edeceğiz. Sağlıklı bir Manisa için hep birlikte spora, 'Koşabiliyorken koş antrenör bizden spor sizden'' dedi.