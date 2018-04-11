Öğretmenlerden Okuma Sokağı

Öğrenciler çok sevdi İzmir
'in Buca İlçesi'nde bulunan 80. Yıl Betontaş İlkokulu öğrencileri teneffüs zilini dört gözle bekliyorlar. Okulun kadın öğretmenlerinin başlattığı ve büyük ilgi gören Okuma Sokağı'na öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Öğretmenler Tülay Koçak, Dilek Toroz, Duygu Berber, Gülfidan Eser, Sevim Ok ve Müdür Yardımcısı Ayla Aktenli, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik proje hazırlamak için bir araya geldi. Öğretmenler, okulun koridorunu Okuma Sokağı'na çevirdi. Bağışlanan kitapların sayısı her geçen gün artıyor. Doğanın huzuru
Amaçlarının teneffüslerini araştırma ve okuma yaparak geçirmek isteyen öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Müdür yardımcısı Ayla Aktenli, "Öğrencilerin dikkatini çekmek için okuma sokağı yapalım diye düşündük. Sonra bayan öğretmenler olarak el ele verip böyle bir yer yaptık. Çocuklarımız çok mutlu ve onları okurken görmek de bizi mutlu ediyor. En yakın sürede kütüphanemizi de genişleteceğiz. Okuma Sokağı oluşturulurken de doğayı korumak amaçlanmış, atık malzemelerden alanın donanımı sağlamıştır" dedi.