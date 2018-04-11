Polis teşkilatının 173. yılı coşkuyla kutlandı

İzmir
'de Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yılı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törenlerde ilk olarak İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Emniyet Müdürü Aşkın, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı. Aşkın, "Milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımız bu yıl 173'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak ediyor. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretler ve yaptığı hizmetlerle, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Kutsal görevimizi gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, milletimizin huzuru, devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutan ahlaklı ve erdemli polisler olarak yapacağımızı ifade ederek, aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve sizin huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz" cümlelerini yazdı. Aşkın, kutlama öncesinde polis kıyafeti giyen çocuklara yakın ilgi gösteren, onlara hediyeler verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. İZMİR ONLARA EMANET
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde Yunus olarak görev yapan 8 kadın polis, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalışıyor.