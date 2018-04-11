Ro-Ro’da 79 kaçak göçmen yakalandı

İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek için pazar günü Mersin
Liman'ından ayrılan Ro-Ro gemisinin personeli, Ege Denizi açıklarında seyrederken güvertede yabancı 5 kişiyi fark etti. Kaçak göçmenlerin, tırın soğutucu bölümüne bindiklerini, yakalanmamak için dorse içindeki özel bir bölümde saklandıkları öğrenildi. Yakalanan kişilerin yer göstermesi üzerine dorsenin özel bölümünü açan gemi personeli 74 Suriyeli'yi buldu. Kuşadası açıklarına Sahil Güvenlik ekipleri, dorsedeki 79 Suriyeli'yi botla limana getirdi.