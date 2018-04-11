Salih sevgiyle engelleri aştı

Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi'nin Bandırma'da hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aldığı eğitim sayesinde yaşıtları seviyesinde konuşma ve hareket kabiliyeti kazanan Serebral Palsi (SP) hastası 5 yaşındaki Salih Berber, düzenlenen törenle diplomasını alarak mezun oldu. 5 yaşındaki Salih, diplomasını Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve eşi Didar Kafaoğlu'nun elinden diplomasını aldı. Duygusal bir konuşma yapan Salih'in annesi Sevgi Berber, "Bana bir gün anne diyecek mi diye ağladığım günleri biliyorum. 'Sen annesin, elinden ne geliyorsa yapmak zorundasın' dedim. Sonra bu merkezle ve öğretmenlerimizle tanıştım. Hiçbir zaman bizden bıkmadılar. Kesinlikle hiçbir anne, hiçbir baba pes etmesin, sadece inansın" dedi.