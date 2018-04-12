Altaylı futbolcular kahvaltıda buluştu

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup
'ta üst üste 4 galibiyetin ardından son 6 maçta tek galibiyetle yetinince liderlik koltuğundaki yerini yeniden Gümüşhanespor'a kaptıran ve 3'üncü sıraya gerileyen Altay'da oyuncular, teknik heyet ve başkan Özgür Ekmekçioğlu, kahvaltıda bir araya geldi. Karşıyaka derbisindeki yenilgi sonrası siyah-beyazlılar, Bugsaşspor deplasmanı öncesi moral depoladı. Öte yandan Karşıyaka derbisinin ardından görevinden ayrılan teknik direktör İsmet taşdemir'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, bu hafta Bugsaşspor deplasmanında ilk profesyonel deneyimini yaşayacak. Siyah-beyazlı kulüpte 3 yıldır sportif direktörlük görevini üstlenen Töraydın, profesyonel kariyerine 104 yaşındaki Altay'da adım atmış olacak. Takımda futbolcular tarafından da sevilen bir isim olan Özden Töraydın, öğrencilerini motive etmek içinantrenmanları basına kapattı.