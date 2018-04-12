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kadroda rotasyona gidiyor

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Altınordu kadroda rotasyona gidiyor
Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına odaklanan 'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. ekibinin evinde 2-1 kaybettiği Ümraniyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Hasan'ın yokluğunda savunmada altyapıdan yetişen Recep'e görev vermesi beklenen Eroğlu'nun forvette cezalı Mirkan'ın yokluğunda sol kanatta Erdoğan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Altınordu'da sol kanatta oluşacak boşluğu ise Enis dolduracak. İyileşen Kerim Avcı da ilk 11'de dönecek, Alican ise kulübeye çekilecek.
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Altınordu kadroda rotasyona gidiyor
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