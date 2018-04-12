Çukura düştükten sonra önlem alındı

İzmir'in Karabağlar İlçesinde 3 ay önce 5 ve 8 yaşındaki iki kardeşin inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir durum 9 Nisan Pazartesi günü Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi'nde yaşandı. Evlerine yaklaşık 400 metre mesafedeki inşaat alanı çevresine giderek arkadaşlarıyla oyun oynayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Fırat Arpa bir anda içi yağmur suyu dolu olan yaklaşık 1 buçuk metre derinliğindeki inşaat temelinin çukuruna düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine inşaat alanına gelen çevredeki vatandaşlar tarafından çukurdan uzun uğraşlar sonucu çıkarılan küçük Fırat ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fırat Arpa'nın hayati tehlikesinin devam ediyor. Olayın olduğu inşaat alanının etrafındaki emniyet filelerinin işlevini yitirdiği görülürken inşaat alanı polis tarafından güvenlik çemberine alındı. İnşaat alanının etrafının olaydan sonra güvenlik amaçlı olarak tel örgülerle çevrildi.

ŞİKAYETÇİYİM

İnşaat alanı etrafında herhangi bir güvenlik önlemi olmamasına tepki gösteren 48 yaşındaki 8 çocuk babası Cengiz Arpa, "İnşaat alanında ne bir görevli var ne da etrafında tel örgü var. Bu olay göz göre göre yaşandı. Olay yaşandıktan sonra inşaat alanının etrafını tel örgüyle çevirdiler. Bu olaya sebep olanlardan şikayetçi olacağım" diye konuştu. Hastanede bekleyişlerinin sürdüğünü anlatan inşaat işçisi baba Arpa, "Şu anda oğlumu uyutuyorlar. Bilinci kapalı. Bu olayın beynine ne kadar hasar verdiği uyandıktan sonra belli olacak. Sudan komşumuz çıkarmış. Kalp masajı yaparak hayata döndürmüşler. Birkaç gün önce yağan yağmurdan dolayı temel çukuru su ile dolmuş. Evimiz inşaat alanına 300-400 metre uzaklığında. Bu olaya neden olan sorumlulardan şikayetçi olacağım. İnşaat firmasından kimse geçmiş olsun demek için bile aramadı" diye konuştu.