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Doğukan dikkatleri üzerine çekiyor

Karşıyaka’da altyapıdan çıkarılan Doğukan, performansıyla dikkatleri üzerine topladı. Genç futbolcuyu ve takibe aldı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Doğukan dikkatleri üzerine çekiyor
2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmekten kurtulmak için mucize kovalayan Karşıyaka'nın sezonun ikinci yarısında altyapıdan vitrine çıkardığı Doğukan İnci, performansıyla dikkat çekti. Yönetimin eski kulüplerinden Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek 12 Şubat'ta 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu, iyi bir çıkış yaptı. Kaf-Kaf'ta ikinci yarıda 7'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma giyen genç forvet 2 kez ağları sarstı. Doğukan'ı 'un son Altay derbisinde izlettiği, 'in de menajerler kanalıyla nabız yokladığı öğrenildi. Karşıyaka yönetiminin ise henüz profesyonel kariyerinin başında olan futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi. Doğukan, Kaf-Kaf'tan başka bir kulübe transfer olursa eski kulüplerinden Altınordu, bonservisinden yüzde 50 pay alacak. Karşıyaka camiası, teknik direktör Cihat Arslan'ın ikinci yarıda Doğukan ile vitrine çıkardığı İlyas, Görkem, Mahir gibi isimlerden de patlama bekliyor.
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Doğukan dikkatleri üzerine çekiyor
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