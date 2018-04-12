DSİ’den Ege’ye 22 açılış bİrden

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Ege Bölgesi'nde tarımını kalkındırmak amacıyla başlattığı Ege Gelişim Projesi'nde (EGEGEP) bir yandan çalışmalar son hızla sürerken öte yandan da projeler bir bir tamamlanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İzmir, Manisa ve Uşak'ta 2018 yılı içerisinde 22 projenin bitirilip, toplam 17 bin 832 dekar arazi ilk kez modern sulama ile tanıştırılacağı bildirildi. 2018 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenen 22 projeden 10'unun Manisa'da, 7'sinin İzmir'de, 5'inin ise Uşak'ta bulunduğu belirtildi. Bu yıl tamamlanması planlanan 7 barajdan en büyüğü Manisa Ahmetli'deki Kelebek Barajı. Şu ana kadar yaklaşık yüzde 70'i bitirilen barajın gövde dolgusunun aralık ayı sonuna kadar tamamlanıp, gelecek yılla birlikte su tutulmasının hedeflendiği kaydedildi. 22 milyon 920 bin metreküp su tutacak Kelebek Barajı tamamlandığında 24 bin 270 dekar araziye can suyu vereceği vurgulandı. 2018 yılı içerisinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Gödence Göleti ve Sulaması, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Gülpınar Göleti ve Sulaması, Demirci ilçesindeki Durhasan Göleti ve Sulaması, Kula ilçesindeki Konurca Göleti ve Sulaması, Uşak'ın Eşme ilçesindeki Eşmeli Göleti ve Sulaması, Sivaslı ilçesindeki Karaboyalık Göleti ve Sulaması projelerinin hizmete girmesinin hedeflendiği bildirildi.

SARIGÖL GÜN SAYIYOR



23 bin 780 dekar üzüm bağını kapalı sistem sulama ile tanıştıracak Sarıgöl Sulaması Yenilemesi de haziran ayı içerisinde tamamlanacak. Projenin hayata geçmesiyle, daha az su ile daha çok ürün elde edecek bölge üreticisinin cebine her yıl ortalama 18 milyon 790 bin lira daha fazla para girmesinin öngörüldüğü açıklandı. Ayrıca aralık ayı sonuna kadar ise İzmir Salman Barajı Sulaması'nda 179, Uşak Eskisaray Barajı Sulaması'nda ise 227 dekar arazinin can suyu ile buluşturulacağı da duyuruldu. Türkiye'nin en verimli tarım arazileri arasında gösterilen Küçük Menderes Ovası'nda yaklaşık 130 bin dekar araziyi modern sulama ile buluşturan Beydağ Barajı Projesi'nde ise yıl sonuna kadar yaklaşık 12 bin dekara arazi daha basınçlı borulu sulama sistemine geçmiş olacağına dikkat çekildi. Bu projeyle Ödemiş Ovası'ndan tarihte ilk kez 140 bin dekarın üstünde araziye modern sulama ile tanışmış olacak