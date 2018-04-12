Elektrik tesisatını yenilediler

Balıkesir
'in
Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yurt genelindeki mesleki teknik liselerince sürdürülen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, ilçe halkının 'Endüstri Meslek Lisesi' olarak anımsadığı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yoksul bir aileye anlamlı bir destekte bulundu. Daha önce belirlenen engelli eşi ile birlikte yaşayan Makbule İlgün adlı bir kadının evindeki elektrik sistemi kablolarını yenileyen öğrenciler, Öğretmenleri Halil Cici ile birlikte evin kötü durumdaki bölümlerinde de onarım ve tadilatlar yaptı.