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Engelli çocuklar polis aracıyla şehir turu attı

’nın 173. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılan engelli öğrenciler, emniyetin araçlarıyla şehir turu attı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Engelli çocuklar polis aracıyla şehir turu attı

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. bu kapsamda 'de Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'nın 173. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de katıldı. Emniyet mensuplarına kırmızı karanfil veren ve törene polis yelekleri ile katılan engelli öğrenciler, 'Halkın huzuru polisin gururudur', 'Polis iç güvenliğimizin teminatıdır' ve 'Türk Polisi Atatürk İlke ve İnkılaplarının Yılmaz Savunucusudur' yazılı dövizler taşıdı.

ARAÇLARA BİNDİLER
Engelli öğrenciler, daha sonra polis abi ve ablalarının eşliğinde emniyet teşkilatının araçlarına bindi. Rehabilitasyon merkezi öğrencileri, kortej geçişinde emniyet teşkilatı araçları ile kent merkezinde tur attı. Engelli öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, tören bitiminde, Cumhuriyet Meydanı'nda pilav ve lokma ikramı yapıldı. engelli öğrencilerin aileleri ise, Ayvalık polisine, teşekkür etti.

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Engelli çocuklar polis aracıyla şehir turu attı
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