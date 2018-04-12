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Göztepe beyaz sayfa açıyor

14 yıl sonra döndüğü ’in ilk yarısında fırtına estiren Göztepe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşadı. Geçmişe sünger çeken Göz-Göz, ligde kalan haftalar için beyaz bir sayfa açacak

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Göztepe beyaz sayfa açıyor

'de deplasmanda 'a 5-1 mağlup olarak hayal kırıklığına uğrayan Göztepe, pazar günü konuk edeceği 'u yenerek geçmişe sünger çekmek istiyor. Sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar kalan 6 hafta öncesi matematiksel olarak Avrupa hedefinden kopmazken, Başkan Mehmet Sepil'in takımı motive etmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Beşiktaş maçının öncesi ve sonrasında konusunda bir hayli yıpratılan Göztepe'de Sepil'in teknik ekiple futbolculara tam destek verdiği öğrenildi. Hem teknik direktör Tamer Tuna'nın hem de Başkan Sepil'in özellikle hakkında çıkan haberler ve taraftarın gösterdiği tepkiler yüzünden morali bozulan Demba Ba'ya sahip çıktığı ifade edildi.

SEPİL UZATMAK İSTİYOR

Başka Mehmet Sepil'in Senegalli yıldızın sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirildi. Bursaspor maçını kazanıp tekrar taraftarın gönlünü alacaklarını belirten Tamer Tuna, "Bizim bir hedefimiz var. Son ana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaş maçını unutturmak için mutlaka taraftarımızın önünde galip geleceğiz. Bizi tutkuyla destekleyen taraftarımıza en iyi karşılığı vereceğiz" dedi.

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Göztepe beyaz sayfa açıyor
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