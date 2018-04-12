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İl Sağlık Müdürlüğü’ne birincilik ödülü verildi

Giriş Tarihi: 12.4.2018
İl Sağlık Müdürlüğü’ne birincilik ödülü verildi
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından '1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası' kapsamında 'da Kanserde Güncel Konular Toplantısı ve kanser taraması faaliyetlerinde en başarılı illere ödül töreni düzenlendi. Ödül töreni programında Sağlık Bakanı Uzm. Dr. Ahmet Demircan tarafından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü adına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı'ya 'Serviks Kanseri Taramalarında Hedef Nüfusu 100.000'in Üzerinde Olan İller Arasında Birincilik Ödülü' belgesi verildi. Meme kanserinde 2 milyon 200 bin, rahim ağzı kanserinde 3 milyona yakın tarama, kalın bağırsak kanseri için de 2 milyona yakın tarama yapan önemli bir noktada yer alıyor. 2018 yılı içerisinde ise 9 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.
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İl Sağlık Müdürlüğü’ne birincilik ödülü verildi
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