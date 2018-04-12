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’de 50 bininci organ bağışı yapıldı

, organ bağışında rekor kırmaya devam ediyor. İlaç mümessili olarak çalışan organ bağışında bulundu. Gilgütay, İzmir’in 50 bininci organ bağışçısı oldu

Giriş Tarihi: 12.4.2018
İzmir’de 50 bininci organ bağışı yapıldı

'nin yıllardır en fazla organ bağışı yapılan ili olan 'de 50 bininci bağış gerçekleşti. İlaç mümessili olarak çalışan ve hastanelerde gördüğü organ nakli bekleyen hastalarla ailelerinin yaşadıklarından etkilenerek bağışçı olan genç kadına sertifika verildi. 26 yaşındaki , 3 ay önce bir ilaç firmasında mümessil olarak işe başladı. Organ bağışı konusunda daha önce ön yargıları bulunan Gilgütay, doktorların önerisiyle bağışçı olmaya karar verdi. Yapılan tetkikler sonucu organ bağışında bulunması uygun görülen Gilgütay, tüm organlarını bağışladı.

TEŞEKKÜR BELGESİ
Bağış işlemlerinin ardından İzmir'de organ bağışlayan 50 bininci kişi olduğunu öğrenen genç kadın ikinci bir mutluluk yaşadı. Gilgütay'a İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi. İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur ise, "2013 yılından bu yana organ bağışında İzmir'in Türkiye birincisi, 2017 yılında hastanelerde toplam bin 112 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. 2018 yılının Mart ayı itibariyle 50 bininci bağışımıza ulaştık" dedi.

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İzmir’de 50 bininci organ bağışı yapıldı
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