Kiraz tezgah için gün sayıyor

Sezonun
ilk kiraz
hasadının yapıldığı Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ağaç dalları kirazla dolup taştı. 'Erkenci' cinsi olarak bilinen ve henüz dallarda yeşil renkte bulunan kirazın yaklaşık bir hafta içerisinde kızararak tezgahlara inmesi bekleniyor. Hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı mutlu olan üreticiler, bu yıl fiyatlar konusunda da umutlu olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz cuma günü bir üreticinin pazara çıkardığı ilk kiraz ise kilogramı 150 liradan alıcı buldu. Üretici Hamza Semiz, "Erkenci kirazlar bir hafta içerisinde tezgahlara düşer" dedi. 40 yıllık üretici İrfan Turgut ise, "Kirazlarımız ihracat olarak Rusya
, Almanya
, İtalya
'ya gidiyor. Bu köyün tüm geliri kirazdan karşılanıyor" dedi.