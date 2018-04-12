Koca yüreklİ öğrencİler

Tire Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyan 300 öğrenci ilçede dar gelirli ailelerin yaşadığı evlerin tadilatı için kolları sıvadı. Eğitim merkezi idareci ve öğretmenleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı "Misafirim Öğretmenim" projesi kapsamında uzun bir araştırma yaparak dar gelirli ailelerin yaşadıkları evleri ziyaret etti. Ziyaretler sonrasında bazı evlerin tadilat ve onarımlara ihtiyaç olduğu belirlendi. Hızlı bir şekilde eksiklerin alınıp tadilata başlayan öğrenciler bir ay gibi bir sürede evlerin tadilat ve onarımlarını gerçekleştirdi. Evlerin elektrik tesisatı, su tesisatı, mutfak dolapları, kapıları, kapı kolları, mobilyaların tadilatı, kapı pencere plastik doğramalarının tamiri ve kısmi değişimi, tavan sıvalarının yapılıp boyanması ve evde bilgisayar varsa donanım eksiklikleri de tamamlandı.



AİLELER MUTLU

Ailelerin yaşam koşullarını yerinde görmenin ve barınma ortamındaki çeşitli ihtiyaçları karşılamak hem öğrencileri hem de aileleri mutlu etti. Öğrencilerin toplumda, okul başarısında ve okula aidiyet hissinin arttığı belirten müdür Hüseyin Yıldırım, "Birçok alanda mesleki uygulama yapan öğrencilerin ailelere yapılan evlerindeki tadilat ve onarım işlerinde aktif olarak yer alması, meslekleriyle ilgili becerilerini ortaya koymasını sağladı. Hem insani duygularının gelişmesi hem de ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşıyan bu projede aileler ve öğrenciler arasında da duygusal anlar yaşandı" dedi.



BUGÜN NELER OLDU