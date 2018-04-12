Küçük Seçkin, 4 yıldır uygun ilik bekliyor

Manisa
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Köprübaşı İlçesi'nde yaşayan çiftçi Metin (32) ile ev kadını Birgül Taşdemir (31) çiftinin 11 yaşındaki oğlu Seçkin Taşdemir, sünnet için 4 yıl önce yapılan kan tahlilinde kemik iliği yetmezliği rahatsızlığı olan 'fankoni aplastik anemi' hastası olduğu anlaşıldı. Aile, tedavi için hastanenin yolunu tuttu. İzmir
Dr. Behçet Uz Hastanesi'nde tedavisine başlanan Seçkin Taşdemir'e ilik nakli yapılması gerektiği belirtildi. Ancak aile yakınlarından alınan doku örnekleri, uyuşmadı. 4 yıl boyunca ayda 4 kez Manisa'dan İzmir'e gelen Taşdemir çifti, çocuklarının tekrar sağlığına kavuşması için vatandaşlardan hastaneye gelerek bağışçı olmalarını istedi. Yaşıtları gibi sokağa çıkmak isteyen Borlu Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Seçkin Taşdemir ise, "Hasta olduktan sonra sokağa çıkamıyorum. Enfeksiyon kapma riski var. Sağlığıma kavuşursam her sağlıklı çocuk gibi arkadaşlarımla oynamak istiyorum" dedi. Seçkin Taşdemir, büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.