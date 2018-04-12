Omurilik felçlileri için koşacaklar

Omurilik
felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için dünya genelinde 6 Mayıs'ta yapılacak 'Wings for Life World Run'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. organizasyonu desteklediklerini belirten Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Ramazan Baş
, "Dünyada 3 milyon civarında omurilik felçli bulunuyor. Bu sayıya her yıl 250 bin kişi daha ekleniyor. Binlerce insan umutla, haber almak için yurt içi ve dışındaki çalışmaları izliyor. Kök hücre çalışmaları çok önemli. Bunu desteklemeli, gündemde tutmalıyız" dedi. Öte yandan 1995 yılında koştuğu klibi uzun süre dillerden düşmeyen şarkıcı Mirkelam, "Etkinliğe destek verenlere teşekkür ediyorum. Ben de koşacağım. Amacımız farkındalık yaratmak" dedi.