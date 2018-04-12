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Özgür Kaynar: Bilgi güçtür

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Başbakan Binali Yıldırım'ın çok sevdiğim bir sözü var:
"Sadece alın teri dökmek yetmez, devir asıl akıl teri devri..." Bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgiye sahip olan ve onu işleyip değere dönüştüren öne çıkıyor.
Başbakan Yıldırım'ın yıllardır bıkıp usanmadan dediği akıl terinin karşılığı işte bu, bilgi çağının refah toplumu...
Ülkemizi kalkındırıp güçlendirecek, milletimizi zenginleştirecek anahtar söz bundan başkası değil.
Düşünür Bacon'un "Bilgi güçtür" sözünün hakkını veren kazanıyor, yalnız alın teri döken ise yorulduğuyla kalıyor, yerinde bile sayamayıp geriliyor!
Güçlü olmak için bilgiye, bilginin eseri teknolojiye sahip olmanız gerekiyor.
'nin nükleer teknolojiye nihayet kavuşacak olmasına da bu minvalden yaklaşmalıyız. Tarihimizin en stratejik yatırımlarından nükleer santrallerin kurulmaya başlanmasına yönelik eleştiriler karşısında doğrusu hayrete, bazen de dehşete düşüyorum.
Özellikle bizim 'de sırf muhalefet olsun diye ve siyasi hesaplar uğruna böylesine mühim milli bir projeye demediğini bırakmayanlar, nükleer santrallerin gelişmiş ülkelerde kapatıldığını ileri sürüyor. "O ülkeler neden gelişti, biz neden gelişmekte olanlar sınıfındayız" diye sorgulamak ise içlerinden gelmiyor.
Bununla da kalmıyorlar!
"Onlar aya biz ise yaya" diyerek bildik ayak oyunları oynanıyor, çelme takmaya çalışılıyor.
Ben de onlara diyorum ki...
Bu kafa, aya ancak ve ancak dünyadan bakar! Aya ayak basilmek için önce ayağımız yere sağlam basmalı.
Bu da bilgiyle, bilginin artı değeri teknolojiye sahip olmakla, güçle olur.
Nükleer teknolojiye sahip olmamıza karşı çıkanlar ısrarla örneğini gösteriyor.
Doğru...
Almanya eskiyen santralleri kapatıyor, rüzgardan ve güneşten elektrik üretimine ağırlık veriyor. Ancak o Almanya nükleer teknolojiyi cebinde tutuyor, dünya düzenindeki yerine nasıl ulaştığını, AB'nin nasıl patronu olduğunu çok biliyor. Küçücük İsrail bile nükleer gücüyle 'ya, hatta tüm dünyaya kafa tutuyor, işlediği insanlık suçlarının üzerini örtüyor.
Ezelden beri ateş çemberinin arasında istiklal ve istikbal mücadelesi veren ülkemizin nükleer güce sahip olmasını istememek ne hayatın gerçekleriyle ne de milli politikalarla bağdaşıyor.
Yarım asır geriden gelip ulaşmaya çalıştığımız nükleer güce ihtiyacımız var.
Kaybedilen yılları telafi etmek, bugünü yakalayıp geleceği kazanmak için bunu yapmak zorundayız.
Bilginin gücü ve teknolojinin katma değeriyle daha güçlü bir Türkiye için böyle büyük projeler ile gurur duyalım, çatlak seslere kulak tıkayalım...
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Özgür Kaynar: Bilgi güçtür
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