2. Gündoğan’da Kapalı Pazar yeri temeli atıldı

Törende açılış konuşmasını Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yaptı. 2018 yılının şantiye yılı olacağını ifade ettiğini hatırlatan Başkan Avcı "Bu beyanımız doğrultusunda projelerimizi art arda hayata geçiriyoruz. Malumunuz geçtiğimiz günlerde İlçemizin Kurucu Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu'nun girişimleriyle Hasan Can Kültür Merkezi'nin temelini yoğun bir katılımla attık. Bugün de Cuma Pazarı esnafımızın talepleri doğrultusunda; onların daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda geçimlerini temin etmeleri amacıyla Pazar yerimizi kapalı bir Pazar haline getirmeye başhyoruz. Böylelikle esnafımız yazın güneşten, kışın kardan, yağmurdan korunmuş olacak. 5600 metrekare alana sahip bu pazar yerimizde 192'si sebze-meyve, 154'ü müstahsil, 72'si tuhafiye olmak üzere 418 esnafimız çalışmakta. Bu kardeşlerimize daha güzel bir çalışma ortamı olması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından pazarımız kapalı hale getiriliyor"dedi.



PAZARYERİ ESNAFINA BEREKETLİ BOL KAZANÇLAR

Doğumdan ölüme, insana dair ne varsa biz orada olduklarına dikkat çeken Başkan Avcı "Belediyemiz orada. İnsanı, insan hayatını içeren her şeyi ihya etmezseniz; Mutlu İnsanlar Şehri Altıeylül'ü inşa edemezsiniz. Bu bilinç ile siz değerli vatandaşlarımızın her talebine hızla cevap veriyoruz. Devletin tüm hizmet kurumları bu amaç için var. Belediyeler bu amaç için var. Vatandaşımızın taleplerini yerine getirmek. Bizde bunu yapıyor; bu amaç için çalışıyoruz. Bu vesile ile katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, pazaryerimizde çalışan tüm esnaf kardeşlerime bereketli, helal ve bol kazançlar dilerim"şeklinde konuştu.



HİZMET YARIŞINDAYIZ

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan ise "Pazar yeri temel atma töreninde bir aradayız. 16 yıldır vermiş olduğunuz desteklerle sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerek hükümetimiz gerekse belediyelerimiz yerel yönetimlerimizle sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için bir yarış halindeyiz"dedi.



2 BİN KİLOMETRE ASFALT SÖZÜ VERDİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu kendileri için bayram günü olduğunu ifade ederek "2 Gündoğan Mahallesinde ki yaptığımız seçim çalışmalarını hiç unutamıyorum. 1. Gündem maddesi hep bu Pazar yerinin kapanmasıydı. Yağmurdan çamurdan ve yazında güneşin altından kurtulmak için ilk talepleriydi. Tabi ki zorluklarımız vardır, Altıeylül sıfırdan kurulmuş bir belediyeydi. Bir işe başlamanın zorlukları vardı projesi, ihalesiydi derken bugün hep beraber temelini atmak için bir aradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçemize hizmet etmek ve onların sorunlarını çözme noktasında ciddi gayretlerimiz var. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız projelerle öncelikle yaptığımız tespitte kamuoyu yoklamalarında 1. sıradaki problem yol ve aslfalttı. 2 bin km yolu bu sene yapma sözü verdik. İhtiyaç ne varsa yapmaya devam ediyoruz"şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kafaoğlu Pazar yeri inşatını yapacak firma yetkilisi ile pazarlık yaparak Ekim ayında tamamlanması gereken projenin daha önce yapılması için söz aldı. Okunan duaların ardından Kapalı Pazar Yerinin temel atma butonuna Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ve ilçe belediye başkanları birlikte bastılar.