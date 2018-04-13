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600 yıllık gelenekle mezarlık zeytinlik oldu

’da 600 yıldır yaşatılan gelenek nedeniyle ölen kişinin mezarının başına zeytin fidesi dikiliyor. Zeytinlik haline gelen mezarlıktan toplanan zeytinlerden elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Giriş Tarihi: 13.4.2018
600 yıllık gelenekle mezarlık zeytinlik oldu

'de ile çevresindeki yerleşim yerlerinin kervan yolu üzerindeki kırsal Helvacı Mahallesi'nde, yaklaşık 600 yıl önce, yaşamını yitiren her kişi için mezarının başına zeytin fidanı dikilmeye başlandı. Bu uygulama gelenek haline gelirken, asırlar boyunca sürdürüldü. Aralarında yaşı 600'ü bulanların da yer aldığı zeytin ağaçlarıyla mezarlık zeytinliğe dönüştü. Zamanla verimi artan ağaçlardan her yıl ürün alınmaya başlandı. Köylüler tarafından toplanan zeytinlerden elde edilen gelir, özellikle köydeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, geçimlerine katkı sağlandı.

HIRSIZLAR DADANDI

Köylülerin son dönemdeki en büyük şikayeti ise mezar taşlarının, tarihi eser olarak değerlendirilebileceği düşüncesiyle hırsızlar tarafından çalınması oldu. 300 kişinin yaşamını sürdürdüğü, 150 haneli Helvacı Mahallesi'nin muhtarı Şahin Uysal, "Köyümüz, bölgenin en eskisi durumunda. Bölgenin önemli kervan yolunun da üzerinde kurulmuş. Eskiden gelen kervancılara helva ikram edildiği için köylümüzün adı da bu şekilde kalmış. Çevredeki diğer köyler, bizden kopan kişilerce kurulmuş. Zeytin atalarımızdan beri önem verdiğimiz en önemli geçim kaynağımız. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı. Zeytin dikmek, Osmanlı'dan günümüze kadar yaşattığımız bir gelenek. Her yerde, mezarlıklara serviler, meyve ağaçları dikilir; bizde zeytin dikiliyor" dedi.

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600 yıllık gelenekle mezarlık zeytinlik oldu
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