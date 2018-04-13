Akigo Beşiktaş’ı gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Süper Lig'de 29. haftaya 34 puan ve averajla 11. sırada giren yeşil-siyahlı ekip, bu akşam Beşiktaş'la karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Yeşilsiyahlı ekipte cezalılar Muğdat Çelik ile Miguel Lopes forma giyemeyecek. Soner Aydoğdu'nun ise sakatlığı bulunuyor.

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