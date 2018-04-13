Bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası' ziyaretçilerini bekliyor

Asırlık çam ağaçları, gölcük krater gölü, Belediye tarafından yeni yapılan mescit, tuvalet, yürüyüş parkuru, restaurant ve mesire alanlarıyla ve muhteşem doğasıyla Gölcük yaylası ziyaretçilerini bekliyor. Gölcük yaylası muhteşem doğasının yanısıra, ormanlık bölümünün eteklerinde bulunan yaylalarında yapılan hayvancılıkla da bölge ekonomisine artı değer katıyor. Bin 450 rakımlı Gölcük yaylasında yangın ekibi binasında, yangın söndürme ekibi vardiyalı olarak 24 saat görev yapıyor.

Gölcük yaylasına piknik yapmaya geldiğini belirten Simav Naşa kasabasından Abdullah Hire, ''Bu yıl Belediye Başkanımız Süleyman Özkan'ın buraya mescit, tuvalet, oyun parkları gibi yaptığı çalışmaları gördük. Normalde biz buraya balık tutmaya ve piknik yapmaya geliyoruz. Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz'' dedi.

Belediye görevlisi Celal Önsöz, yaptığı açıklamada, ''Belediye Başkanımız Süleyman Özkan'ın, Gölcük mesire yerimizde yaptığı çalışmaları devam ediyor. Tuvaletlerimiz, mescidimiz, yürüyüş parkurumuz bitirildi. Doğal güzelliklerimizi görmek isteyenleri, asırlık çamlarımızı görmek isteyenleri, yürüyüş parkurumuzda spor yapmak isteyenleri Gölcük mesire yerimize bekliyoruz. Çalışmalarından dolayı Süleymen Özkan Başkanımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.

Devletten aldığı genç çiftçi desteği ile Gölcük dağı eteklerinde hayvancılık yapan Hisarcıklı Sedat Çınar, ''Gölcük yaylalarında hayvanlarımı besliyorum. Yaylalarda ot iyi. Kurbanlıklarıma bakıyorum'' dedi.