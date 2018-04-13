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Düğün yolunda kahreden kaza

’dan Ödemiş’teki yeğenlerinin düğünü için yola çıkan aile, 28 kilometre kala beton mikseri ile çarpıştı. Genç çift, akrabalarını beklerken gelen acı haber düğün evini cenaze evine çevirdi

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Düğün yolunda kahreden kaza

'in Bayındır İlçesi'nde Pınarlı Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Ödemiş yönüne giden Mehmet Sıddık Yazıcıer yönetimindeki otomobil, Bekir Uzundal yönetimindeki 35 YNB 99 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Sıddık Yazıcıer, eşi Filiz Yazıcıer olay yerinde yaşamını yitirirken çocukları Muhammed Emin Yazıcıer (15) ile Enes Yazıcıer (12) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kardeş, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan kardeşlerden Enes Yazıcıer ambulans helikopter ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Muhammed Emin Yazıcıer ise kara ambulansı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yazıcıer çiftinin cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü Bekir Uzundal'ı gözaltına aldı. Yazıcıer çiftinin memleketleri Van Erciş'te toprağa verileceği öğrenildi.

DÜĞÜN ERTELENDİ

'da yaşayan ve marangoz olduğu öğrenilen Mehmet Sıddık Yazıcıer'in yeğeninin 11 Nisan Çarşamba günü Ödemiş'te yapılacak düğünü için eşi ve iki çocuğunu yanına alarak otomobiliyle yola çıktığı, yaklaşık 350 kilometre geldiği, 28 kilometre kala kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Ölümlü kaza nedeniyle düğünün ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Yazıcıer çiftinin bir kamu kurumunda çalışan yakını Ahmet Bilici, "Çok üzgünüz. Cenazelerimizi Van Erciş'te son yolculuklarına uğurlayacağız. Enes'in durumu ağır. Muhammed'in durumu iyi. Dualarımızı Enes'in de bir an önce iyileşmesi için. Düğünü iptal ettik" diye konuştu.

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Düğün yolunda kahreden kaza
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