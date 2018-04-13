Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hisarcık Belediyesi kandil lokması dağıttı

kandil lokması dağıttı

nce Miraç Kandili nedeniyle Cuma Namazı çıkışı vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:58
Hisarcık Belediyesi kandil lokması dağıttı

Belediye önünde gerçekleşen Kandil Lokması dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, lokma dağıtımına katılarak vatandaşların kandillerini kutlayıp lokma ikram etti. Lokma dağıtımında din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunup dua edildi.

Vatandaşlar, gelenek haline gelen lokma dağıtımı nedeniyle, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a ve Belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hisarcık Belediyesi kandil lokması dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN