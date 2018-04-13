Hisarcık Belediyesi kandil lokması dağıttı

Belediye önünde gerçekleşen Kandil Lokması dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, lokma dağıtımına katılarak vatandaşların kandillerini kutlayıp lokma ikram etti. Lokma dağıtımında din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunup dua edildi.

Vatandaşlar, gelenek haline gelen lokma dağıtımı nedeniyle, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a ve Belediye yetkililerine teşekkür ettiler.