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Hisarcık’ta satranç turnuvası

'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde satranç turnuvası düzenlendi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:35
Hisarcık’ta satranç turnuvası

Atatürk İlkokulunda düzenlenen ve hayli çekişmeli geçen ilk ve orta dereceli okullar arası satranç turnuvasında dereceye girenler belirlendi.
Miniklerde; Güldüren İlkokulundan Barış Kaygısız birinci, Hasanlar İlkokulundan Enes Taşdeler ikinci, Halifeler İlkokulundan Şuayip Kurt üçüncü oldu.
Yıldızlarda Şehitler Ortaokulundan İsmail Aydoğan birinci, Fatmanur Kaygısız ikinci olurken, Dereköy Orta Okulundan Recep Bütün üçüncü oldu.
Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde verilecek.

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Hisarcık’ta satranç turnuvası
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