Hüseyin Eroğlu galibiyete inanıyor

Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu rakibini bu kez dize getirmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İzmir temsilcisi, evindeki son 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 yenilgi alan rakibi karşısında Ümraniyespor mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Her iki takım için de zor bir karşılaşma olacak. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmamız için kazanmalıyız. İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var" dedi.

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