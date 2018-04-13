İzmirli şoförlerden beraberlik mesajı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda genel kurul coşkusu bölge toplantılarıyla sürdü. Kent merkezindeki 2 bin 823 üye, peş peşe düzenlenen 6 toplantıda Başkan Celil Anık, Başkan Vekili Erkan Özkan ve oda yöneticileriyle bir araya geldi. İlki Bornova'da gerçekleştirildi. Daha sonraki buluşmalar sırasıyla Yenişehir-Buca, Alsancak, Hatay ve Karşıyaka bölgeleriyle devam etti. Gündemdeki konuların değerlendirildiği önerilerin ve isteklerin ele alındığı toplantılar Gaziemir, Karabağlar, Güzelyalı, Balçova ve Narlıdereli üyelerin katılımıyla sona erdi. Oda Başkanı Celil Anık, genel kurul ile bölge toplantılarına yoğun katılımdan ve sergilenen birlik beraberlikten dolayı üyelere teşekkür etti. Anık, "Odamızı katılımcı anlayışla yönetiyor, esnafımızı ilgilendiren kararları ortak akılla hep birlikte alıyoruz. Yeni döneme de yine bu anlayışla başladık. Amacımız hem hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini artırmak hem de üyelerimize daha iyi çalışma koşulları sağlamak" dedi.

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