Kayıp anne oğul İstanbul’dan çıktı

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinden geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde çıkan 34 yaşındaki ev hanımı anne Funda Şentürk ile 3 yaşındaki oğlu Arda Şentürk bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Esnaflık yapan Serdar Şentürk, haber alamadığı eşi ve oğlunun bulunması için polise başvurdu. Eşinden ve oğlundan dünden beri haber alamayan baba Serdar Şentürk durumu polise bildirerek eşi ve oğlunun bulunmasını istedi. Serdar Şentürk, eşinin ve oğlunun gidebilecekleri yerlere baktığını ancak bulamadığını söylerken, eşini ve oğlunu görenlerin durumu polise bildirmesini istedi.

İSTANBUL'A GİTMİŞ

Eşi Serdar Şentürk'ün kendisini çok merak ettiğini yakınlarından öğrenen Funda Şentürk, İstanbul'da ortaya çıktı. Eşi Serdar Şentürk'ü telefonla arayan genç kadın, İstanbul'daki anne ve babasının yanına geldiğini söyledi. Eşinin telefonda kendisine bir süre yalnız kalmak istediğini söyleyen Serdar Şentürk, "Eşim kafamı dinlemek adına böyle bir şey yaptığını sağlık durumlarını iyi olduğunu bir süre daha İstanbul'da kalacaklarını va sonrasında Denizli'ye döneceklerini söyledi" dedi.