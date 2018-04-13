Mekanik saatlere hayat veriyor

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Midayet Yıldırım, hayatını mesleğine adadı. Türkiye'nin son mekanik saatçilerinden Yıldırım, mesleğiyle zaman ile yarışıyor. Yüzlerce yıllık, bozularak zamanın gerisinde kalan mekanik duvar, masa ve kol saatlerini tekrar zamanın gösterir hale getiren Midayet Yıldırım'a Türkiye'nin birçok yerinden tamir için saatler gönderiliyor. Yıldırım ustaya gelen saatler tamir olduktan sonra tekrar zaman ile yarışmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Midayet Yıldırım, uzun yıllardır mekanik saatleri büyük bir keyif alarak tamir ettiğini söyledi.

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