Minik öğrencilerden bilimsel sergi

Didim'de bulunan Mahir Damar İlkokulu 1-B Sınıfı Öğretmeni Havva Atalay ve öğrencilerinin stem projesi kapsamında hazırladıkları eserler okulda sergilendi. Serginin içeriği ve süreçle ilgili olarak bilgiler veren Sınıf öğretmeni Havva Atalay "Young Guru Akademi (YGA)gönüllerinin üretmiş olduğu bilimi deneylerle sevdirmek küçük yaşlarda bilime ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak tabuları ortadan kaldırmak YGA'de satılan her ürün karşılığında bir üründe kendileri dezavandajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere gönderme kararı almıştır. Sınıfımız için Öğretmen Akademisi Vakfı aracılığıyla NEF Vakfı Sponsorluğunda 15 adet Bilimi Keşif Seti edindik. 2. dönem başında çalışmalarımıza başladık. STEM eğitiminin önem arz etmeye başladığı bu yılda öğrencilerimizi daha donalımlı yetiştirebilmeyi hedefliyoruz. Öğretmen Akademisi Vakfına NEF Vakfına YGA Gönüllülerine öğrencilerim ve kendim adına teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Okul Müdürü Yaşar Yıldırım, yaptığı açıklamada STEM eğitiminin okul dönemde öğrencilerin geliştirmek istediği becerileri içerdiğini söyleyerek "Bu anlamda da çocukların özellikle bilişsel becerilerini desteklemede, problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu anlamda biz Mahir özgür damar Okulu olarak okul dönemde proje yaklaşımıyla çalışmalar yapıyoruz ve her projede bir disiplini temel alarak ilerliyoruz. Öğrencilerimizin bu süreç içerisinde yaptıkları tüm çalışmaları taslaklardan, çizimlerden ve süreç içerisinde kendilerine düşen rollere varıncaya kadar pek çok şeyi öğrenciler velileriyle paylaşıyorlar. Bu aslında çocukların hem bilişsel aynı zamanda sosyal, duygusal gelişimleri içinde eşsiz bir fırsat Bu anlamda bizde çocuklarımızla birlikte birkaç haftalık süreci değerlendirmek ve ürünlerimizi sergilemek adına gerçekleştiriyoruz" dedi.