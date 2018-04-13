O öğretmen açığa alındı

İzmir'de Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan E.S.'nin dersinde iki öğrenci tahta önünde kavga etmeye başladı. E.S. de masasında oturdu, kavgayı izledi. Görüntülere göre kavgaya teşvik eden sözler kullandı. E.S, bu anları cep telefonuyla görüntüleyen öğrencisine ise tahta silgisini fırlattı ve başından yaraladı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra öğretmen E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin talimatıyla da öğretmen açığa alındı. E.S'nin görevlendirmeyle bu lisede görev yaptığı belirtildi.

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