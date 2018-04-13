Pamukkale’nin EH TTA üyeliği kabul edildi

Pamukkale Belediyesi'nin 2017 yılında Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne (European Historic Thermal Towns Association - EHTTA) yaptığı üyelik başvurusu kabul edildi. 2009 yılında kurulduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Birliğin kurucu ülkeleri Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Belçika Avrupa'da termal turizmde önemli yere sahip. Bu ülkeler termal sağlık turizminde ciddi pay alıyorlar. Biz de bu paydan daha çok niye almayalım diye düşünerek 2017 yılında başlattığımız üyelik sürecini 2018 yılında tamamlamış olduk" dedi.

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