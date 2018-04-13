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Sahte polisleri gerçeği yakaladı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Sahte polisleri gerçeği yakaladı

'in Bandırma İlçesi'nde meydana gelen olayda 85 yaşındaki Ö.Ç.'yi ev telefonundan arayan 30 yaşındaki Ahmet A. ile 22 yaşındaki Aziz A.'nın kendilerini komiser olarak tanıtıp, adının olaylarına karıştığını öne sürerek yaşlı adamdan daki paralarını çekip kendilerine vermelerini istedi. Korkudan bankaya giden Ö.Ç, hesabında bulunan 30 bin lirayı çektikten sonra parayı, söylenenleri yapıp Aziz A.'ya verdi. Bankada işlem yapan bir polis memuru şüphelenerek 155'i arayıp ekip istedi. Polis, Aziz A. ve Ahmet A'yı gözaltına aldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Sahte polisleri gerçeği yakaladı
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