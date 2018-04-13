Tuna savunma sorunlarımız ile uğraşmaya devam edeceğiz” dedi için önlem alacak

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçından mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe'de kritik randevu öncesi savunmadaki eksikler can sıktı. Sarı-kırmızılılarda özellikle defansın solunda oynayan futbolcuların durumu teknik direktör Tamer Tuna'yı alarma geçirdi. O mevkide oynayan Traore'nin dizindeki sakatlığının tam anlamıyla geçmediği öğrenilirken, Fildişi Sahilli futbolcunun alternatiflerinden Tanju da Beşiktaş müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Tuna'nın defans dörtlüsünü Sabri, Kosanovic, Reis ve Leo ile kuracağı belirtildi.

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