Altınordu galibiyet için sahaya çıkacak

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Toto 1. Lig'de son 2 haftada deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalıp, evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 6. sıraya gerileyen 49 puanlı Altınordu, bugün 50 puanı bulunan 4. basamaktaki Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Gaziantep Stadyumu'nda saat 15.00'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Rakibine ligin ilk yarısında mağlup olan lacivert kırmızılılarda, sarı kart cezalısı stoper Hasan ve forvet Mirkan forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan santrfor Fatih ise kafileye dahil edildi. Üst üste kayıplarla ilk 2 yarışından uzaklaşan, Play-Off'u bir an önce garantilemeyi isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bize yakışan futbolla İzmir
'e 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.