Bucaspor’a teknik direktör dayanmadı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 maç kala kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da bu sezon adeta teknik direktör kıyımı yaşandı. Sezon başından bu yana bir türlü istediği skorları alamayan ve geçen hafta Bodrumspor yenilgisiyle ilk kez düşme potasına gerileyen sarılacivertlilerde görevi bırakan Aytekin Sümbül'ün yerine gelen Yüksel Kepoğlu, Bucaspor'un dördüncü çalıştırıcısı oldu. Kepoğlu ile 4 maçlığına anlaşma sağlandığı, 49 yaşındaki teknik adamın 1 yıl da opsiyonun bulunduğu belirtildi. Kurtuluş mücadelesine Kepoğlu liderliğinde çıkacak Bucaspor, sezona Ahmet Yıldırdım'la başladı. Ardından Mehmet Bulut'la anlaştı. 15. haftada Bulut ile yolları ayıran Bucaspor, aytekin Sümbül ile yola devam etti. Bucaspor'la 16 maça çıkan Sümbül, 21 puan topladı. Kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden istifa eden Aytekin Sümbül'ün yerine Altyapı Genel Koordinatörü Yüksel Kepoğlu takımın başına getirildi.